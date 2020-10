Incidente sulla 280, sei feriti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta sulla SS280 per incidente stradale. Tre i mezzi coinvolti, una Volkswagen Golf, una Peugeot 208 ed un autofurgone Fiat Ducato.

Sei i feriti in totale, quattro adulti e due bambini di cui una trasportata con supporto di elisoccorso presso struttura ospedaliera. Anche i rimanenti 5 feriti affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 venivano trasportati presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e della zona interessata dal sinistro.

Sul posto carabinieri, polizia stradale, anas per gli adempimenti di competenza.