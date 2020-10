INFOTRAFFICO- Incidente sulla 280, chiusa al traffico in entrambe le direzioni

Lungo la strada statale 280 “dei Due Mari” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la carreggiata in località Bellafemmina a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 0,800.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro che ha coinvolto due autovetture ed un furgone; nell’incidente diverse persone sono rimaste ferite e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. (Foto di archivio)