Presila catanzarese, rete internet ancora in tilt

La storia si ripete nelle aree interne della Calabria: ancora disservizi sulla rete internet della presila catanzarese. Non è la prima volta, ci sta che non sia ultima. Non c’è, mentre scriviamo, alcuna copertura sui dispositivi tecnologici di migliaia di utenti di tanti paesi diversi: Andali, Cerva, Belcastro, Sersale, Cuturella di Cropani Marcedusa e Petronà. La disfunzione sulla rete fibra Tim che sta causando innumerevoli disagi.

” Almeno una volta al mese si verifica questo disservizio e succede proprio quando chiedono alle persone di stare a casa e attivare Smart working e didattica a distanza” asserisce l’ esperto di telecomunicazioni Roberto Caligiuri, aggiungendo che “internet oggi è uno dei servizi più richiesti e quindi va preservato da annosi disservizi”.