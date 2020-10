Sciarrone nuovo vicepresidente della Consulta giovanile di Simeri

Nella serata di venerdì il Consiglio direttivo della Consulta Giovanile di Simeri Crichi, riunitosi a Simeri Mare presso la propria sede, ha eletto il suo nuovo Vice Presidente nella figura di Elio Sciarrone, distintosi per impegno e passione, l’anello capace di risaldare il gruppo e poter ricominciare a lavorare per i giovani del territorio.

Consulta giovanile pronta a spiccare il volo

«Sono molto orgoglioso del ruolo affidatomi oggi. Sin da quando ho deciso di aderire a questa realtà giovanile, nel giugno 2019, ho sempre partecipato attivamente alle attività della Consulta e preso posizione su diverse scelte organizzative di rilievo. La fiducia datami dagli altri membri del direttivo mi spinge, dunque, a continuare a fare del mio meglio nell’affiancare la Presidente Janine Sinopoli perché la prima Consulta Giovanile di Simeri Crichi spicchi il volo e abbia ampia risonanza a livello locale. Ho sempre fortemente condiviso le mie esperienze per la crescita della Consulta, dall’importanza del lavoro di gruppo, la cui efficacia è stata personalmente comprovata durante il mio percorso universitario, nonché gli alti valori associativi maturati negli anni grazie all’attività arbitrale. I presupposti per fare bene ci sono, basta volerlo.» Queste le parole del nuovo Vice Presidente, che in ultima battuta invita i giovani a prendere parte alla futura attività della Consulta e a credere in questo progetto di crescita collettivo.