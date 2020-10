Scuola Casalinuovo, chiusi da lunedì 26 a giovedì 29 ottobre i plessi di via Stretto Antico e di via Forni

Da Lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre il plesso centrale di via Stretto Antico e il plesso di via Forni dell’Istituto comprensivo Casalinuovo saranno chiusi per sanificazione straordinaria. Lo annuncia sul sito della scuola la dirigente scolastica, professoressa Maria Riccio. Le lezioni procederanno regolarmente, per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, nel plesso Corvo e nel plesso Infanzia Aranceto.

Seguirà lunedì mattina- si apprende ancora – l’ordinanza del sindaco.