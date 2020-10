Torna l’ora solare: stanotte le lancette alle tre dovranno essere spostate un’ora indietro

La prossima notte torna l’ora solare. Alle tre le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora e saranno di nuovo le due.

Torneremo all’ora legale il 28 marzo 2021 e potrebbe essere l’ultimo cambio in assoluto. L’Italia infatti a breve deciderà definitivamente se conservare l’ora solare o adottare quella legale per sempre, il tutto a seguito di un’apposta proposta avanzata dagli Stati nord-europei nell’estate del 2018, volta per l’appunto a voler abolire il consueto cambio dell’ora.