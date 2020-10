Come prendersi cura della pelle secca con il freddo

Per idratare alla perfezione la nostra pelle è fondamentale selezionare i prodotti migliori e idonei al nostro tipo di cute: oggi vi daremo qualche suggerimento per averla morbida e nutrita in profondità.

I prodotti migliori da acquistare per curare la pelle secca

Avere una pelle sempre al top è il desiderio di molte persone, ma per farlo è fondamentale curare quotidianamente la propria cute, così da non lasciarla mai troppo secca. Durante la stagione fredda dell’anno, peraltro, la nostra pelle è messa ancor di più a dura prova: scegliere dei cosmetici biologici fatti con l’olio di rosa mosqueta potrebbe senz’altro aiutarci a garantire un ottimo livello di idratazione. Come saprete bene, difatti, in natura vi sono alcuni elementi che possono nutrire in profondità la nostra pelle, donandole maggiore morbidezza e brillantezza. D’altronde, una pelle secca non è mai piacevole: pensate, difatti, a quanto possa essere detestabile la sensazione di secco sulla cute dei gomiti o dei piedi. L’effetto finale sarebbe a tal punto fastidioso, tanto da rovinare anche i nostri maglioni o le calze. Proprio per questo è fondamentale affidarsi a prodotti nutrienti fatti con olii dalle proprietà emollienti e nutrizionali come l’olio di rosa mosqueta. Non si tratta dell’unico olio che è in grado di offrire grandi benefici al nostro corpo: pensate, ad esempio, a quello di mandorla che viene sfruttato tantissimo anche dalle donne in dolce attesa per idratare la pelle che tira sulla pancia e che ha maggiori necessità.

Come prendersi cura della pelle delle mani

Una zona soggetta a disidratarsi con maggiore facilità, specie durante la stagione invernale, è quella delle mani. Avrete senz’altro notato che, lavando qualche volta in più, le vostre mani risultano immediatamente secche e ruvide al tatto. Il nostro suggerimento è di idratare non appena avete lavato le mani – ovviamente non durante i pasti – così da donare immediatamente un po’ di nutrimento alla pelle. Il nostro suggerimento è anche di acquistare un detergente liquido per le mani oppure una saponetta arricchita con ingredienti nutrienti come, ad esempio, l’olio di jojoba, il miele o l’aloe vera. In questa maniera, anche durante la fase di igienizzazione delle mani sarete certi di non ritrovarvi con le mani distrutte. Un ultimo suggerimento che desideriamo darvi circa la cura delle mani riguarda le maschere: in commercio, difatti, è possibile acquistare delle maschere che si presentano come dei veri e propri guanti. Vi basterà inserirli per lasciarli in posa circa 15 minuti e donare un’intesa idratazione a tutta la mano, incluse pure aree come quelle intorno all’unghia. Non dimenticate, infine, di proteggere le mani anche quando siete in giro, indossando dei guanti: in questo modo, la vostra cute sarà protetta dal vendo diretto che potrebbe aggravare la situazione grave di una pelle secca.

Le maschere possono aiutare la pelle del viso

Come potrete immaginare, anche il nostro viso sopporta il freddo durante la stagione fredda e, di conseguenza, ha bisogno di maggiore attenzione: a tal proposito, dunque, vi suggeriamo di utilizzare delle maschere nutrienti per il viso, così da potervi prendere cura per bene della cute. Potrete decidere di utilizzare le maschere in tessuto che rimuoverete con maggiore facilità oppure quelle da stendere con un pennello. In questo modo, potrete mantenere il giusto grado di idratazione della cute. Non dimenticate, poi, di applicare anche dei prodotti idonei sotto il contorno occhi e sulle labbra: in questa maniera, sarete certi di non dimenticare alcuna parte del vostro viso e di non avere la pelle secca. Non vi resta che mettervi immediatamente al lavoro per cercare di evitare di avere una pelle secca e rovinata durante la stagione fredda: in questo modo, sarà piacevole al tatto, luminosa e giovanile.