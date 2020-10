Covid, muore infermiera di 56 anni al Policlinico

Non ce l’ha fatta una infermiera di 56 anni colpita da covid-19 nei giorni scorsi e ricoverata in terapia intensiva al Policlinico. La donna, che aveva importanti comorbilitá, è precipitata in poche ore e già nella tarda serata di ieri versava in condizioni critiche. Poco fa il quadro clinico è peggiorato ulteriormente e la donna è deceduta davanti agli occhi dei suoi colleghi.