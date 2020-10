Domani chiusi al pubblico gli uffici Anagrafe, dal 28 ottobre accesso solo per prenotazione

L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini che domani martedì 27 ottobre, per tutta la giornata, rimarranno chiusi al pubblico gli uffici dell’Anagrafe di Palazzo De Nobili, sede centrale del Comune, e quelli decentrati del quartiere Lido. Sarà possibile eseguire solo le dichiarazioni di nascite e decessi. La chiusura è necessaria per consentire l’aggiornamento del sistema informatico dell’anagrafe comunale al nuovo sistema Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Inoltre, si ribadisce che da mercoledì 28 ottobre, sia a Palazzo De Nobili che a Lido, l’accesso all’Anagrafe per il pubblico sarà possibile solo su prenotazione, nel rispetto delle disposizioni emanate per l’emergenza Covid, telefonando allo 0961-881224. Il numero del centralino del Comune è 0961-8811.