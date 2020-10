Sellia, ancora senza acqua in alcune abitazioni

Come un fiume carsico, riaffiora in superficie il problema acqua potabile nel piccolo borgo del catanzarese. Alcune abitazioni di Sellia sono senza acqua. E le reprimende l’ amministrazione non le manda a dire alla Sorical e alla Regione. Scrive il primo cittadino Davide Zicchinella:“La Sorical continua ad avere problemi alla sua rete e gli effetti ricadono ancora sui cittadini di Sellia. Specialmente su quelli che abitano nel centro storico, per lo più anziani e soli. Abbiano contattato i responsabili della zona e ci hanno garantito un prontissimo intervento. Intanto noi oggi proveremo in Giunta alle 16:30 (dopo la prima che dava le direttive all’ufficio tecnico) il progetto per dotare di controllo computerizzato e collegato in rete del nostro acquedotto.

Il tempo di espletare gli adempimenti per affidamento lavori e saremo in grado di gestire autonomamente ed in tempo reale, da remoto, i flussi dell’acqua. Ridurremo disagi e problemi prescindendo dalle Sorical e di suoi atavici ed irrisolti problemi. Un altro poco di pazienza… Ci scusiamo noi per la Regione… Sellia fa da se”.

Sellia lancia la pietra e non nasconde la mano: è polemica aperta con la Sorical.