Covid 19, chiusa la prima classe della scuola primaria di Amato

Con un’ordinanza il sindaco di Amato ha disposto la chiusura della prima classe della scuola primaria del Comune, in via Torcia, per i giorni 27, 28 e 29 ottobre 2020. Da comunicazione ufficiale, si legge nell’ordinanza , si evince che ‘nelle ultime ore è stato registrato un caso di positività al Covid 19 di un contatto diretto di un dipendente della scuola, nel plesso di via Michele Torcia’. Disposta dunque la sospensione delle attività didattiche per i giorni 27, 28 e 29 ottobre e la sanificazione immediata della sede scolastica.