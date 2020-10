Aiuti alle attività in difficoltà: ribadito l’impegno del Comune

Il sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, unitamente ai consiglieri di maggioranza ha inteso ribadire la posizione dell’Ente rispetto alle misure in cantiere per sostenere le categorie colpite dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria legata al Covid 19.

“Ringraziamo i gruppi consiliari di minoranza – si legge nella nota per l’attenzione e la premura dimostrata in merito alle disposizioni da adottare, come Comune, al fine di sostenere le attività economiche in difficoltà in seguito alle misure “antiCovid” previste dal DPCM del 24 ottobre. L’occasione è, altresì, gradita per informare la cittadinanza del fatto che il consigliere delegato, Vincenzo Olivadese, unitamente all’assessore al Bilancio, Domenico Giampà, stavano lavorando alla materia ancor prima che il governo introducesse misure, ulteriormente, restrittive.

Ciò perché è interesse di questa Amministrazione e del sindaco Pietrantonio Cristofaro stare accanto alle categorie maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica che, dalla stessa, è conseguita.

Formulato un ventaglio di opzioni ed incassato il placet di fattibilità degli uffici competenti, tutti i consiglieri comunali si confronteranno al fine di individuare la soluzione più efficace ed incisiva nell’esclusivo interesse della comunità e delle categorie colpite dall’emergenza”.