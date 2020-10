Ancora casi in provincia di Catanzaro. Quattro positività tra gli infermieri di Soverato. Numeri incerti per il Lametino

Ancora nuovi casi di Covid 19 in provincia di Catanzaro. In attesa di conoscere la reale diffusione del virus nel Lametino dove a causa di un probabile difetto di comunicazione sarebbero decine i contagi non ancora ufficializzati da Soverato arriva la notizia di quattro nuovi infezioni riscontrate in ambito sanitario.

Ad avere contratto il coronavirus quattro infermieri. I casi sono emersi in seguito allo screening seguito a un altro tampone positivo accertato nella giornata di ieri.

E per un caso a Soveria Simeri slitta la Santa Messa nella locale parrocchia. “Atteso il caso di positività al Covid-19 – si legge in un post Facebook- nel territorio della nostra Parrocchia, al fine di prevenire la diffusione del contagio e di agevolare il lavoro di tracciamento della catena di trasmissione del virus da parte delle autorità civili e del personale medico-sanitario, comunichiamo che la S. Messa prevista per questa sera alle 17.00 non sarà celebrata.

Alla persona colpita dal virus e alla sua famiglia assicuriamo la nostra vicinanza spirituale e la nostra preghiera, invocando l’intercessione e la protezione del nostro Santo Patrono Donato su tutta la comunità di Soveria”. Un nuovo caso è stato riscontrato a Soveria.