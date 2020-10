“Caccia” al cinghiale: ieri sera la Polizia nel quartiere Corvo

Nella zona Sud di Catanzaro è caccia al cinghiale. Non è una novità che questi animali selvatici facciano la loro comparsa all’improvviso ma nel quartiere Corvo ce ne è un esemplare che, secondo quanto reso noto da più residenti, provoca non poca preoccupazione nella popolazione locale. Diverse le segnalazioni e ieri sera attorno alle 22 la Polizia di Stato era sul posto. Il problema cinghiali è annoso e i potenziali pericoli sono stati segnalati più volte.

L’ultimo Sos sulla vicenda cinghiali era stato lanciato sempre ieri da Coldiretti Calabria.

“Ci sono troppi cinghiali – si leggeva in una nota – che spadroneggiano in città e campagne, mettono a rischio la sicurezza delle persone, causano incidenti stradali con morti e feriti, devastano i raccolti e sono potenziali diffusori di malattie come la peste suina”.