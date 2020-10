Cambiavento: iniziativa per aiutare i ristoratori in difficoltà

Nei momenti difficili – si legge in una nota del leader di Cambiavento Nicola Fiorita -non contano le parole ma i fatti. Cambiavento è formata da persone che amano la città e che sono pronte a compiere un passo in avanti ogni volta che la città ha bisogno.

Mercoledì sera ciascuno di noi andrà a comprare un panino, una pizza, un gelato, un morzello, il sushi, perchè sappiamo che dietro ad ogni piatto c’è una famiglia, c’è un pezzo della nostra città.

Perchè sappiamo che nessuno si salva da solo. #cambiavento #nessunosisalvadasolo