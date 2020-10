Casi Covid, scuola chiusa a Cropani Marina

Dopo i casi di positività di alcuni familiari di una alunna della scuola primaria di Cropani, era improbabile sospendere le lezioni per un solo giorno e così è stato:

L’ Amministrazione comunale cropanese, sindaco Raffaele Mercurio, ha appena deciso, con apposita ordinanza, di procrastinare le attività didattiche nei plessi della primaria e secondaria di via Tirana, presso marina di Cropani, fino al prossimo 2 novembre. Aule chiuse a scopo precauzionale e in attesa del tracciamento dei contatti che rivelerà l’ entità dei contagi.

La decisione di chiudere le aule delle due scuole è stata concordata con il dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo Cropani-Simeri Antonella Mercuro.