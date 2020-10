Ciao Francè, educatore fino all’ultimo respiro

Convitto Galluppi in lutto per la morte di Francesco Iembo, l’educatore deceduto ieri dopo un malore mentre stava accompagnando i suoi allievi all’uscita della scuola.

Di seguito la lettera-ricordo del personale educativo della scuola media del Convitto Galluppi:

Avere il tempo per realizzare ogni cosa, pianificare una vita, districandosi tra sacrifici e soddisfazioni. Puntiamo a un’esistenza lunga, agli anni da macinare e poi in un attimo cambia tutto: luci spente. Buio.

Di te, caro Francesco, potremmo raccontare mille aneddoti, raccogliere sorrisi, il compiacimento della gente, spinti sempre dalla consapevolezza che fare l’Educatore è la più grande fortuna che potesse capitarci.

Vivere i ragazzi, supportarli nelle loro paure, riderci insieme. Al loro fianco: supportando la didattica, scandendo i loro tempi, tracciando linee che indirizzeranno le loro vite. Quando i ragazzini che oggi animano questi banchetti saranno donne e uomini belli e fatti, adulti che dovranno confrontarsi con le complessità che la quotidianità gli riserverà.

Lavorare nel nostro Convitto Galluppi significa questo: seminare il meglio nelle nuove generazioni, inculcare quei valori positivi che li accompagneranno in futuro, sostenere ogni ragazzino in questo lungo percorso di maturazione.

E tu lo hai fatto alla tua maniera, con quello sguardo burbero, con quell’urlo autorevole, con quel sorriso che ti riconciliava con tutti.

E nella tragicità del momento, lo hai fatto – ne siamo certi – come avresti desiderato: osservando i tuoi ragazzi giocare nel cortile, con le mani in tasca e quello sguardo lungo. Con la fierezza che ognuno di noi dovrebbe avere, pronto a chiamarli a raccolta per favorirne l’uscita.

Un Educatore. Fino all’ultimo respiro.

Ciao Francè.

Personale Educativo Scuola Media Convitto Galluppi