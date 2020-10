Commemorazione defunti: ecco tutte le disposizioni del Comune

L’amministrazione comunale, alla luce delle misure urgenti emanate per il contenimento del rischio del contagio da covid-19, a seguito di un’apposita riunione presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha adottato un Piano operativo, in vigore da domani mercoledì 28 ottobre fino al 4 novembre, per la disciplina delle visite in commemorazione dei defunti, presso i Cimiteri Urbani di Via Paglia, Gagliano, Santa Maria e Lido.

Nell’occasione, si è determinato che sabato 31 ottobre si svolgerà regolarmente in Via Paglia (Piazzale Campo Scuola) il mercato settimanale: gli operatori dovranno terminare le attività di vendita per le ore 12.30 sgomberando banchi ed attrezzature nel più breve tempo possibile e, comunque entro le ore 13.00, al fine di consentire le operazioni di pulizia dell’area affinché, per le ore 14.00 circa, il piazzale sia fruibile per i visitatori diretti al Cimitero cittadino.

Si invita la cittadinanza ad evitare, possibilmente, di recarsi presso il Cimitero di Via Paglia nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 14.00 di sabato 31 ottobre, per prevenire situazioni di criticità per quanto concerne gli assembramenti ed anche per non creare traffico e/o intralci alla viabilità nella ricerca di parcheggio, avendo meno spazi di sosta per l’indisponibilità del piazzale campo scuola.

E’ fortemente raccomandato ai cittadini, visto il momento emergenziale, di non concentrare le visite ai cari defunti nell’arco di pochi giorni, bensì di distribuire le stesse durante la settimana, al fine di evitare pericolosi assembramenti.



Di seguito l’elenco dettagliato degli interventi disposti con il Piano operativo.

– All’ingresso di ogni cimitero, durante l’intero orario di apertura, vi sarà un addetto della Società Catanzaro Servizi Spa che: deve procedere alla misurazione delle temperatura corporea dei visitatori, i quali devono obbligatoriamente indossare correttamente la mascherina protettiva delle vie respiratorie (sono esclusi dall’obbligo ai sensi del DPCM 24/10/2020 i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità); deve invitare i visitatori a mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro e rimanere nel Cimitero per un tempo ragionevole, non intrattenendosi lungamente, al fine di poter dare la possibilità a tutti di accedere con ordine, evitando assembramenti;

– Sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre il servizio sarà intensificato con l’impiego dei Volontari della Protezione Civile;

– Nel caso in cui si dovesse registrare che all’interno del Cimitero contemporaneamente vi sia un elevato numero di visitatori che possa creare situazioni di rischio, i suddetti operatori collocati all’ingresso, regolamenteranno gli accessi facendo entrare un numero pari ai soggetti che escono dal Cimitero.

– La Polizia Locale gestirà i servizi di polizia stradale presso i quattro Cimiteri Urbani con una presenza fissa nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre, interverrà dinamicamente negli altri giorni durante il periodo 28 ottobre-4 novembre.

Relativamente ai trasporti pubblici l’A.M.C. attuerà i seguenti servizi aggiuntivi alle corse ordinarie:

SABATO 31 OTTOBRE 2020

Cimitero Catanzaro centro (C1):

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero Gagliano:

Il servizio sarà garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero Lido:

ANDATA: Partenza dal capolinea quartiere Lido:

Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – viale Crotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO: Partenza dal Cimitero quartiere Lido:

Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone – bivio Giovino – via Caprera – Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria:

Percorso: Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti – Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti.

DOMENICA 01 NOVEMBRE 2020

Cimitero Catanzaro centro (C1):

ANDATA:

Funicolare valle –via Milelli – via Acri- viadotto Kennedy – via Pascali – Via Schipani – Cimitero:

7.25 – 7.50 – 8.35 – 9.10 – 9.40 – 9.55 – 10.40 – 11.00 – 11.45 – 12.25 – 12.35 – 13.00 – 13.45 – 14.15 – 14.45 – 15.50 – 16.00 – 16.55

RITORNO:

Cimitero – via Piave – via Milelli – Funicolare Valle:

8.00 – 8.30 – 9.10 – 9.30 – 10.10 – 10.30 – 11.15 – 11.35 – 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 15.05 – 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero Gagliano:

Partenza dal capolinea di Mater Domini (piazzale mercato rionale):

Mater Domini – via Campanella – Cimitero – Capolinea Gagliano – Cimitero – Via T. Campanella – Mater Domini:

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con corse ogni 30 (trenta) minuti.

Cimitero Lido (C2):

ANDATA (Partenza dal Terminal Giovino):

Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – viale Crotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO (Partenza dal Cimitero quartiere Lido):

Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone – bivio Giovino – via Caprera – Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria (C2):

Percorso: Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti – Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.25, con corse consecutive.

LUNEDÌ 02 NOVEMBRE 2020

Cimitero Catanzaro centro (C1):

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero Gagliano:

Il servizio sarà Garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero Lido:

ANDATA: Partenza dal capolinea quartiere Lido:

Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – viale Crotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO: Partenza dal Cimitero quartiere Lido:

Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone – bivio Giovino – via Caprera – Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria:

Percorso: Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti – Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti.