Distretto della Corte d’Appello, primo per distacco in Italia

“I dati del Ministero dell’Interno certificano che il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro ha eliminato il 110% dei procedimenti, è il primo, per distacco, in Italia in tempo di Covid. Un dato importante che certifica la bontà del lavoro del Procuratore Nicola Gratteri il quale, nonostante oggettive carenze di organico più volte denunciate, è riuscito ad ottenere risultati preziosi. Non possiamo che confermare, ancora una volta, la nostra vicinanza a Nicola Gratteri e a tutti gli operatori della legalità che stanno cercando di costruire una Calabria migliore”. Lo afferma in una nota il Senatore, Ernesto Magorno.