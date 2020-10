La piccola aiuola accanto al bar dei giardini finalmente non è più al buio

E’ da anni che lo scrivente – scrive l’agronomo Giuseppe Buccolieri- comunicava agli organi competenti la inesistente illuminazione dell’aiuola adiacente al bar Gearden. Dopo tanto scrivere e parlare, come più volte ribadito in altre circostanze, si puo’ dire e’ fatta, tanto tuono’ che piovve, ma che fatica…. e’ arrivato finalmente il giorno tanto atteso e desiderato dai cittadini del quartiere di S. Leonardo.

Mi riferisco al faro luminoso installato a sorpresa, in data 23/10/2020 alla piccola aiuola adiacente il bar Garden, divenuta con il passare degli anni, luogo di aggregazione di gente variegata e attempata.

I cittadini catanzaresi ringraziano la tempestivita’ dell’assessore Franco Longo e suoi collaboratori, per aver saputo meglio interpretare il pensiero dei cittadini, in riferimento all’utilita’ di illuminare come si deve la piccola e accogliente aiuola.