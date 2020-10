La storia di Giulia: dal Fermi di Catanzaro alGinnasio di Xanten

Innamorarsi dei luoghi, studiare, scoprire, conoscere. Sono, sicuramente, questi gli ingredienti salienti della storia di Giulia: una giovane catanzarese di cui una sua docente ha voluto raccontare la crescita scolastica.

“E’ con vero piacere ed intima soddisfazione che ho appreso del trasferimento, sia pur temporaneo, presso il Ginnasio di Xanten, in Germania, della nostra brava studentessa Giulia Lapaglia frequentante la quarta. La ragazza ha maturato tale decisione dopo aver partecipato a scambi culturali promossi ed organizzati dall’Istituto E. Fermi di Catanzaro grazie alla lungimiranza ed alla professionalità riconosciute della nostra dirigente scolastica Teresa Agosto“.

E’ quanto afferma, in una nota, la docente dell’Istituto Fermi, Mariagrazia Leonetti.

“Giulia – si legge nella nota – è stata letteralmente “rapita” da un nuovo mondo, interno alla scuola, ma anche relazionale, culturale e sociale. Non secondaria nella scelta, è stata la calorosa accoglienza a lei riservata da parte della famiglia che l’ha ospitata. Farà parte, dunque, della “Classe europea” composta da 18 ragazzi tedeschi e 7 stranieri provenienti dalla Bulgaria, Spagna, Montenegro, Lettonia ed Australia. Gli studenti di Palestina e Turchia, pur regolarmente selezionati, hanno dato forfait a causa di impedimenti legati alla epidemia di coronavirus in atto. Intendo pertanto esprimere, di vero cuore, a Giulia ed alla sua famiglia che l’ha assecondata in un momento così tanto particolare quanto delicato, gli auguri che tale esperienza sarà vissuta con la convinzione che si tratterà di un ulteriore, utile tassello verso la propria formazione socio-culturale. Intendo approfittare dell’occasione fornitami da Giulia, per ribadire la convinta partecipazione ad un progetto che si conferma, anno dopo anno, fiore all’occhiello nel panorama scolastico cittadino”.