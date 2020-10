Rsa Mons. Apa, effettuati 90 tamponi su pazienti e dipendenti

Si aspetta l’esito dei 90 tamponi effettuati sui pazienti e sui dipendenti di Fondazione Betania, nello specifico dell’Rsa per anziani Mons.Apa. Perché è, in questa sede, che è stato riscontrato l’esito positivo del primo tampone effettuato su un dipendente, il cui familiare era risultato affetto da Covid 19.

Attivato il protocollo del caso e ricevuti i tamponi, il personale della Fondazione si è fatto carico di effettuare gli stessi proprio in un’ottica di collaborazione e sinergia tra organismi sanitari. Come fa sapere il direttore sanitario della fondazione, Paolo Mazza, “pazienti e dipendenti non presentano sintomi riconducibili al Covid 19.