Addio a Domenico Garieri: il breve ricordo e il cordoglio dei suoi colleghi della Provincia di Catanzaro

I dipendenti della Provincia di Catanzaro si stringono alla famiglia del giovane collega Domenico Garieri, prematuramente scomparso oggi. La notizia della morte di Domenico – si legge in una breve nota “ragazzo gentile, generoso e volenteroso, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Ricorderemo per sempre il suo sorriso. Alla famiglia di Domenico giungano le nostre più sentite condoglianze”