Botricello, positiva anche dipendente comunale

I contagi aumentano a dismisura anche nel popoloso centro ionico. Come nei paesi limitrofi, anche Botricello vive momenti di grande apprensione per diffondersi del virus Sars Cov 2. Il quadro poco rassicurante è stato delineato dal primo cittadino Michelangelo Ciurleo che, tramite una diretta facebook, ha reso edotti i cittadini botricellesi sulla “positività, in attesa di conferma dell’Asl, di diversi residenti nel centro ionico”. Tra le persone contagiate figura anche una dipendente comunale. Conseguenza: i locali del Municipio sono stati sanificati, diversi cittadini in isolamento preventivo e già da domani tampone per tutti gli altri dipendenti comunali entrati in contatto con persona positiva. Michelangelo Ciurleo ha sottolineato la pericolosità di un virus “subdolo e insidioso”, invitando i propri concittadini “a osservare le regole e uscire solo in casi strettamente necessari.”