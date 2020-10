Botricello, scuole chiuse fino al 7 novembre

L’ordinanza di chiusura delle scuole era ipotesi improcrastinabile dopo i diversi contagi constatati nella giornata di oggi ed è arrivata puntuale come un orologio svizzero: scuole chiuse a Botricello fino al prossimo 7 novembre. Si legge nell’ordinanza con in calce la firma del primo cittadino Michelangelo Ciurleo: “ Considerato che nelle famiglie in cui sono stati riscontrati casi di positività al covid-19 vi sono numerosi minori che frequentano le scuole dell’obbligo e che hanno avuto diretto contatto con le persone risultate positive, si ordina la chiusura in via precauzionale di tutte le scuole dal 29 ottobre al 7 novembre.” Già per domani sono attesi gli esiti dei numerosi tamponi già effettuati dall’Asl di Catanzaro: l’elenco è lungo e la paura è tanta per recrudescenza virus