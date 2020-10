Covid 19, chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Borgia

“Ho appena firmato ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Borgia fino al 7 novembre incluso per 2 casi di positività riscontrate. Le classi interessate erano già in isolamento in attesa dei tamponi eseguiti sui 2 nostri cari alunni.Da ora attiveremo tutte le procedure per eseguire i tamponi sui compagni di classe e sul personale docente ed Ata.