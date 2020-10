Covid 19: un caso a Squillace, due a Simeri Crichi

Positivo un cittadino di Squillace. A darne notizia è il sindaco Pasquale Muccari, il quale oltre a far sapere che il cittadino risultato positivo al Covid 19 è in isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio, comunica che, in quanto, medico egli stesso effettuerà il tampone sospendendo, al contempo, la propria attività professionale. Intanto altri contagi sono stati registrati a Simeri Crichi, si tratta di due casi.

Per entrambe le situazioni sono scattate le verifiche, in quanto uno dei due soggetti contagiati da Covid 19 ha avuto contatti con un dipendente comunale, l’altro con un membro dello staff tecnico della società calcistica “Life Simeri Crichi”. E da queste ultime verifiche potrebbe essere emersa la positività di un atleta.