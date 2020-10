Covid, quattro nuovi casi positivi a Lamezia. Il totale sale a 50

Quattro nuovi casi positivi a Lamezia Terme sono stati comunicati oggi dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro al sindaco della citta’ Paolo Mascaro. A riferirlo e’ stato lo stesso primo cittadino precisando che due soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare e che si trovano tutti in isolamento domiciliare. “Attualmente, in base alle comunicazioni ufficiali ricevute dal Comune – e’ scritto nella nota di aggiornamento – in citta’ si hanno, quindi, 50 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri e 48 isolamenti domiciliari. L’Asp, inoltre, ha comunicato la guarigione di un precedente positivo. Si prende atto dei diversi numeri indicati da organi di stampa ma si ribadisce che il Comune comunica ed aggiorna in tempo reale unicamente i dati ufficialmente provenienti, sia in termini di positivita’ che di guarigioni, dall’Asp”.