È in corso a Catanzaro in piazza Prefettura e in altre 24 piazze d’italia, una manifestazione pacifica con la quale Confcommercio Fipe vuole far sentire il disappunto nei confronti del nuovo dpcm che penalizza notevolmente il settore ristorazione. Insieme a Confcommercio Fipe stanno manifestando anche l’Associazione Cuochi e diversi imprenditori della città di Catanzaro con i propri dipendenti.

“Non vi è una sostenibilità economica da parte dell’esercente di tenere aperto solo fino alle 18.00 – ha dichiarato Pietro Falbo Presidente Confcommercio Catanzaro – alle nostre latitudini c’è anche il rischio usura equalora non dovessero arrivare tempestivamente gli aiuti da parte dello Stato, frange della criminalità potrebbero inserirsi nella filiera produttiva delle aziende.”

