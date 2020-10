Gerardo Sacco rientra a casa dopo il ricovero a Catanzaro

“Oggi finalmente ritorno a casa, dove proseguirò la mia convalescenza. Vi ringrazio ancora per l’affetto che mi state dimostrando in questo periodo difficile, allietando la solitudine forzata dell’isolamento, e mi scuso se non rispondo a tutti i messaggi privati che ogni giorno ricevo assieme a molteplici telefonate, ma credetemi non ce la farei proprio a rispondere a tutti. Credo possiate ben comprendere che è un momento in cui preferisco riposare per tornare più forte di prima. Un abbraccio”. Sono le parole del maestro Gerardo Sacco che annuncia il rientro a casa dopo il ricovero all’ospedale di Catanzaro dopo essere risultato positivo al Covid 19.

(immagine d’archivio)