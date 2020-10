Le restrizioni del Dpcm per teatri, cinema palestre, scuole di danza. Se ne parla oggi a Monitor

Ritorna nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 19, “Monitor”, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Davide Lamanna. Tema di questo primo appuntamento per la stagione 2020/2021, le restrizioni del nuovo Dpcm per palestre, scuole di danza, teatri e cinema. Ospiti Francesco Passafaro del Teatro Comunale e Francesco Piro della “Maison d’Art”. In collegamento Giuseppe Sestito della Selection Fitness Club e Salvo Corea, attore e regista di “Edizione straordinaria”. Previsti diversi contributi come le interviste a Francesco De Nardo, presidente provinciale del Csen, e Papaleo, vicepresidente regionale. Inoltre le immagini e le voci della protesta dei ristoratori organizzata dalla Confcommercio anche a Catanzaro.

Come sempre la possibilità di intervenire in diretta attraverso la nostra pagina fb moderata da Ugo Palmerino. La regia è curata da Giuseppe Cristiano.