Belcastro, chiuse le scuole fino a data da destinarsi

Anticipando, probabilmente l’ordinanza della Regione Calabria con cui oggi potrebbe essere sancita la chiusura delle scuole per come avvenuto in altre regioni, il Comune di Belcastro chiude precauzionalmente le scuole.

In un post su facebook che, anticipa l’ordinanza sindacale, si rende noto che “visto l’aumento dei casi di Covid 19 nei paesi limitrofi, poiché sia il personale docente che Ata frequenta sia il plesso di Botricello che di Belcastro, vista la chiusura del plesso di Botricello, ritenuto che nelle settimane scorse la didattica a distanza ha funzionato regolarmente, in via precauzionale vengono sospese le lezioni di didattica in presenza con la relativa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune fino a data da destinarsi”.