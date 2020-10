Catanzaro Game Contest, alle 21.00 nuovo Live Quiz

Sarà Luca Viapiana l’ospite del Live Quiz del Catanzaro Game Contest, il quiz sulla città di Catanzaro ideato dalla Multimedia srl per riscoprire la cultura catanzarese a 360 gradi e far divertire i concorrenti con curiosità e sfide grazie all’app Wicontest. Dopo la bellissima serata di martedì trascorsa insieme a Massimo Palanca, l’appuntamento con l’artista catanzarese Viapiana è fissato per questa sera alle 21.00.

Durante la diretta sarà possibile interagire con l’ospite che commenterà insieme al conduttore domande e risposte della divertente competizione. I primi tre più bravi e veloci concorrenti di oggi verranno premiati con un apericena con drink per due persone presso il Room 21 di Soverato, un aperitivo con drink per due persone presso la Tana Pubblic House di Catanzaro Lido e un aperitivo con drink per due persone presso il Tiny House di Catanzaro.

Ancora non hai scaricato l’app per partecipare al gioco? Farlo è semplice e gratuito. Dopo aver scaricato l’app sul proprio telefonino occorreranno pochi passaggi: selezionando “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri Italia”, basterà registrarsi e iniziare a giocare. Dopo aver cliccato su “registrati”, si potrà inserire il codice CATANZAROINFORMA per ottenere 250 punti extra e scalare vla classifica.

Sono tantissimi i concorrenti che in questi giorni stanno partecipando con entusiasmo e curiosità al gioco della città di Catanzaro. Tra arte, storia, gastronomia, personaggi e paesaggio il quiz sta regalando tante occasioni per conoscere il capoluogo di regione in modo leggero e divertente, intrattenendo i concorrenti e facendoli interagire con sfide live e non solo, un bel diversivo in questi difficili giorni di emergenza sanitaria.