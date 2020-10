Covid 19, l’appello del sindaco di Sellia Marina Mauro ai concittadini: ‘Siate prudenti’

La paura corre sui social, oggi più che mai protagonisti nella comunicazione dei casi di pandemia. È di poco fa il messaggio per nulla rassicurante del sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro che dal suo profilo Facebook lancia l’annuncio di “alcuni amici in quarantena” che hanno contratto il Coronavirus per “contagio di ritorno”. Altri cittadini sarebbero in quarantena in attesa di tampone per essere venuti a contatto con le persone positive. “Esprimo loro sentimenti di affetto e vicinanza augurandogli una pronta guarigione” sono stare le parole del primo cittadino selliese il quale ha concluso con un appello ai suoi concittadini: “siate prudenti”.