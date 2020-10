Il sindaco di Soveria Simeri: ‘Nove i contagi nel nostro Comune’

‘Oggi le notizie che riguardano l’evoluzione epidemiologica nel nostro Comune non sono, purtroppo, delle migliori. I risultati dei test effettuati nella giornata di ieri, ricevuti nel tardo pomeriggio, portano il numero delle persone contagiate da Covid-19 a nove unità. Insieme a tutta l’Amministrazione, ai Dipendenti e con i Medici di base in costante contatto abbiamo appena concluso un’accurata indagine (per noi umanamente dura ma necessaria) per ricostruire, come prevedono i protocolli ministeriali, l’immediata catena di contatti registrati dai contagiati nell’ultima settimana.

Conseguentemente è stato attivato il Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro con il quale si sta programmando il necessario ed al quale è stato trasmesso l’elenco completo delle persone da sottoporre a tampone; le stesse sono state tutte avvisate, da noi personalmente (e vi preghiamo di non considerare alcun’altra forma di comunicazione o notizia) e sottoposte a misura obbligatoria di quarantena domiciliare.

Domani provvederemo a diffondere ulteriore ed esaustivo comunicato.

Nel frattempo vi invitiamo alla tranquillità, ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per circoscrivere e contenere una situazione preoccupante ma attualmente in fase di totale controllo.

Siate, come sempre, responsabili e scrupolosamente attenti al rispetto delle misure di prevenzione ed il prossimo passo sarà, certamente, quello di un auspicabile rientro alla normalità’. E’ quanto ha comunicato via Facebook poco fa il sindaco di Soveria Simeri Mario Amedeo Mormile.