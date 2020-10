La Catanzaro Servizi si propone per la gestione dei cimiteri

Nuovi servizi gestiti dalla Catanzaro Servizi. Lo si era deciso in Consiglio Comunale qualche settimana fa. E’ così è stato. La municipalizzata, guidata da Massimo Feroleto, sta, infatti, predisponendo, per l’amministrazione comunale di Catanzaro, una pluralità di nuove attività per incrementare i generali livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi resi dall’amministrazione comunale.

Tra le prime proposte, sottoposte al vaglio dell’amministrazione, spicca quella della gestione integrale dei cimiteri cittadini, con la quale la Partecipata offrirà da un lato un considerevole risparmio economico per l’amministrazione e dall’altro perseguirà il proprio, ormai già avviato, processo di consolidamento patrimoniale. La società si propone quindi di gestire direttamente le attività di servizi funebri, quelle di piccola ed ordinaria manutenzione anche del verde e di gestione del realizzando forno crematorio, a queste nuove attività proposte si affiancano poi quelle già ordinariamente svolte di custodia dei varchi cimiteriali e della manutenzione delle lampade votive.