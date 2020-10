Pontili, aggiudicata la gara per il primo lotto a favore della Bay What SRLS

Pontili: nuovo passo in avanti. E’, infatti, stata pubblica la determina relativa all’affidamento temporaneo e provvisorio delle aree demaniali marittime per l’installazione dei pontili galleggianti nel Porto. Nell’atto vi è, inoltre, riportata l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria finale di merito.

Sul gradino più alto della graduatoria c’è la Bay What SRLS seguita, poi, dalla Navylos srl. L’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del lotto “CdM Est” va, quindi, alla Bay What SRLS. Si procederà all’aggiudicazione definitiva dopo le opportune verifiche. Va ricordato che la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento temporaneo di aree demaniali marittime per l’installazione di pontili galleggianti nel porto era suddivisa in due lotti: “CdM Est” e “CdM Ovest”.

Dai verbali della seduta del 2 ottobre è emerso che sono pervenuti 2 plichi per il Lotto 1 “CdM Est” e 3 plichi relativi al lotto 2 “CdM Ovest”. Ma le procedure sono distinte, in più la normativa prevede che ad ogni concorrente non può essere concesso più di un lotto, pertanto l’assegnatario individuato per il lotto 1, ove presente in gara anche per il lotto 2 sarà automaticamente escluso dall’assegnazione del lotto 2, salvo il caso di unico concorrente in gara.