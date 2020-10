Bando per l’assegnazione dell’attestazione “Ospitalità Italiana, la Qualità in sicurezza”

Unioncamere Calabria, in collaborazione con Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, intende assegnare alle Imprese Ricettive e Ristorative delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti all’art. 1 del presente bando, l’attestazione “Ospitalità Italiana, la Qualità in sicurezza”.

L’attività si colloca nell’ambito del Progetto F.P. 2017/2018 “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, a cui hanno aderito le Camere di Commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. L’attestazione è un elemento distintivo a garanzia della sicurezza dell’offerta turistica e della qualità del servizio ed è stato progettato per rispondere alle sopravvenute esigenze in termini di sicurezza nate a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.

L’iniziativa del sistema camerale si pone l’obiettivo di fornire agli operatori un supporto tecnico per: · analizzare, in autonomia, i singoli processi aziendali di erogazione dei servizi tramite una scheda check-list di autovalutazione che permetterà all’impresa di avere piena consapevolezza della capacità della propria struttura di rispondere alle esigenze di sicurezza necessarie a tutelare gli ospiti pur mantenendo un’offerta di alto livello qualitativo; · validare che, quanto analizzato dall’impresa stessa, sia conforme alle attese, attraverso un audit da remoto svolto da esperti qualificati. Alle imprese che soddisfano i requisiti, Unioncamere Calabria rilascerà un attestato di conformità a quanto previsto dallo standard di Ospitalità Italiana, la Qualità in sicurezza e, assieme a questo, una vetrofania che l’impresa potrà utilizzare ad evidenza della propria rispondenza ai criteri richiesti.

L’ottenimento dell’attestato comporta: la possibilità, per l’impresa, di darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione; l’inserimento delle strutture ritenute idonee nelle azioni promozionali del sistema camerale e della stessa Isnart.

Sono ammesse alla selezione per l’assegnazione dell’attestato Ospitalità Italiana, la Qualità in sicurezza, le strutture operanti nelle provincia di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia che esercitino l’attività di: Agriturismo; Albergo (compresa eventuale Country House, Residenza d’epoca); Campeggio; Ristorante.

Le domande di ammissione alla selezione domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 02/11/2020 ed entro le ore 09:00 del 23 /11/2020 , come da modalità indicate nel bando, attualmente pubblicato presso il sito di Unioncamere Calabria.

L’ammissione alla selezione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e il possesso dei requisiti fino al raggiungimento di n. 40 (quaranta) imprese, ed è suddiviso pro-quota in base alle singole Camere di Commercio di appartenenza per come segue: Catanzaro n. 10 (dieci); · Cosenza n. 10 (dieci); Reggio Calabria n. 10 (dieci); Vibo Valentia n. 10 (dieci). Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a: Unioncamere Calabria, Area Promozione e Relazioni Esterne, tel. 0968/51481 email: areapromozione@unioncamere-calabria.it