Botricello, il sindaco annuncia su facebook: “Sono positivo al covid-19”

Positivo il primo cittadino di Botricello , Michelangelo Ciurleo. La comunicazione arrivata qualche ora fa. Il sindaco ha informato i suoi concittadini attraverso un video su Facebook nel quale dice: “Sto bene e sono in quarantena. Non capisco come posso averlo preso dal momento che indosso sempre la mascherina e igienizzo le mani…sono sempre molto scrupoloso eppure adesso ce l’ho. Questo virus non risparmia nessuno: state molto attenti.. Continuerò a guidare il Comune da casa e rimango a vostra disposizione”. Intanto per oggi é stata predisposta la sanificazione dei locali del Municipio e si attendono gli esiti degli altri tamponi dei dipendenti comunali.