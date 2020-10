Commemorazione defunti: ecco gli orari delle messe nella chiesa del cimitero

“Quando nella Commemorazione dei Defunti, varcherai la soglia del Camposanto, che divide due mondi e solo la pietà cristiana li unisce in ” ogni attimo è carico di eterno”, dove i ricordi non salvano le lacrime. I tuoi Cari ti attendono rcon un significativo pensiero del Vescovo Vincenzo: “…morir non è finire, scomparire nel nulla, divenire pulviscolo in cumuli di polvere: ciò che qui muore, in Te, lassù, è vita nuova, dove ignoto è il tramonto”. Con questo messaggio don Andrea Perrelli, cappellano della chiesa del cimitero di via Paglia, ha comunicato gli orari delle messe nel cimitero: l’1 novembre alle ore 9,30-11,00-12,00-15,30; il 2 alle ore 9,30 – Concelebrazione presieduta dall’arcivescovo e benedizione delle tombe; ore 11,00 – 12,00; alle ore 15,30 messa portando all’altare i nomi dei defunti.