Germania: “Tutta Italia è zona rossa. Tutta tranne la Calabria”

La Germania ha aggiornato l’elenco delle zone a rischio Covid: tutta l’Italia, a eccezione della Calabria, è inserita nell’elenco delle restrizioni di viaggio imposte da Berlino, che prevedono un periodo di quarantena per chiunque provenga dal nostro Paese a meno che non venga presentato un recente risultato negativo ai test per il coronavirus. Pertanto solo noi calabresi potremmo far visita alla Germania. Oltre all’Italia, la Germania ha dichiarato zone ad altro rischio anche Croazia, Slovenia, Bulgaria, Ungheria, Cipro, e la quasi totalità dell’Austria.