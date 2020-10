Nuova tappa

I sogni dei bambini prendono il largo. Domani al porto di Catanzaro

Due pazienti affetti da patologie di particolare gravità realizzeranno domani il loro sogno. L'iniziativa è denominata We will make your dream come true

Più informazioni su









“We will make your dream come true”, il progetto promosso dal Lions Club Catanzaro Host, dal Rotary Club Catanzaro e dall’Acsa&Ste Onlus che si pone l’obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità., continua a regalare sorrisi e felicità. Domani, sabato 31 ottobre, alle ore 10, due bimbi molto speciali vedranno realizzato un loro grande sogno: salire a bordo di un peschereccio e prendere il largo. Tutto ciò sarà reso possibile grazie alla disponibilità dei fratelli Lamonica, Fernando e Vincenzo, che vantano una tradizione familiare di oltre 30 anni nel settore ittico. I piccoli riceveranno in dono l’abbigliamento e tutta l’attrezzattura per diventare provetti pescatori. L’appuntamento sarà alle ore 10 nel piazzale dell’area porto nel quartiere marinaro di Catanzaro. Saranno presenti: Giuseppe Raiola, presidente dell’associazione Acsa&Ste Onlus, Antonio Scarpino, presidente Lions Catanzaro Host e Pasquale Placida, presidente Rotary Club Catanzaro.