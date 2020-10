Squillace, negativo il tampone del sindaco-medico

Il sindaco di Squillace, Pasquale Muccari, fa sapere, tramite i social, che sia il suo tampone che quello della sua collaboratrice, Annabella Catone, hanno dato esito negativo.

Come anticipato il professionista ha disposto e fatto effettuare la sanificazione sia dei locali in cui esercita la professione di medico che il Municipio. “Lunedì riprenderò la mia attività lavorativa. Ringrazio e di cuore il dott. Agazio Mellace, dirigente del nostro polo, per la sua vicinanza e impegno per le procedure. Sento il dovere di ringraziare i miei consiglieri comunali, i dipendenti e i consiglieri d’opposizione, Mesoraca, Zofrea e Facciolo, per l’affetto dimostratomi. Un pensiero particolare alla mia collega Elisa Sacco, con la quale più volte mi sono rapportato e che oggi vive una situazione più difficile della mia. Gli auguri più affettuosi ai pazienti affetti da Covid 19 e tra questi tanti miei colleghi medici”.