Tirocinanti in protesta a Catanzaro: chiedono aiuti per alleviare ripercussioni lockdown

Chiedono di non essere dimenticati di avere anche loro come professionisti a Partita Iva un sostegno al reddito per alleviare le ripercussioni economiche del blocco delle attività per il covid 19. Sono i tirocinanti che prestano servizio in enti locali, uffici giudiziari, uffici ministero beni culturali. In tutto 7mila in Calabria. Oggi hanno protestato con presidi davanti alla prefettura della Calabria. Nel servizio di Antonio Capria il sit in davanti a quella di Catanzaro.