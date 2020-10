Botricello, positivo il sindaco e un dipendente comunale

Il sindaco e un dipendente comunale positivi al Covid 19: è questo il bilancio dei tamponi effettuati a tutto il personale dipendente e agli amministratori del Comune di Botricello. A darne notizia è lo stesso sindaco, Michelangelo Ciurleo, sui social. Dopo aver reso nota la sua positività, ora, il primo cittadino traccia un bilancio generale precisando che “i tamponi sono stati già processati presso il laboratorio di microbiologia dell’ospedale civile di Catanzaro” e da essi è emersa “la positività del sottoscritto e di un solo dipendente comunale”.

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha immediatamente comunicato ai soggetti positivi l’esito delle analisi di laboratorio, ordinando agli stessi di ottemperare alle misure di isolamento domiciliare. Non sono stati comunicati altri casi di positività al Covid 19.Ciò significa che i tamponi degli altri dipendenti sono sicuramente risultati negativi. Comunque, al fine di tranquillizzare i dipendenti e le loro famiglie, abbiamo richiesto al dipartimento di prevenzione di voler trasmettere tutti i certificati di analisi (positivi e negativi)”. Il sindaco ha, inoltre, fatto sapere tutti gli uffici del palazzo comunale sono stati oggetto di pulizia e sanificazione degli ambienti. Ad ogni buon fine, in modo precauzionale, da lunedì 2 novembre e fino al 9 novembre, sarà inibito l’accesso al pubblico negli uffici comunali. Alcune attività istituzionali saranno svolte in smart working, e saranno garantite tutte le attività essenziali che richiedono la presenza personale dipendente.

“Invitiamo tutti – scrive il primo cittadino – a vivere questo momento difficile per la nostra comunità con coraggio e razionalità, evitando panico e paure a volte ingiustificate. Mettiamo in campo il nostro senso di appartenenza alla nostra comunità e la solidarietà verso tutti, in particolare rispettando la privacy delle persone e delle loro famiglie che stanno vivendo con grande dignità questo drammatico momento.

Evitiamo di affidarci a notizie non fondate e prive di ufficialità, che purtroppo molto spesso appaiono sui social e che creano, spesso, confusione ed alimentano ansia e preoccupazione.

Questa Amministrazione è attenta all’evoluzione della situazione e provvederà costantemente ad informare la cittadinanza con le notizie ufficiali. Ribadisco ancora una volta l’importanza di avere tutti noi comportamenti a tutela della nostra salute e di quella altrui, teniamo il corretto distanziamento personale, indossiamo la mascherina sia nei luoghi chiusi e sia all’aperto, ovunque non ci sia la possibilità del giusto distanziamento, evitiamo gli assembramenti, evitiamo di avere contatti con persone vulnerabili se abbiamo sintomi allarmanti o la nostra temperatura corpora supera i 37,5 e in questo caso avvisiamo il medico curante, igienizziamo quanto più possibile le mani”.