Covid 19, a Soveria Simeri non consentito l’accesso al cimitero per la celebrazione dei defunti

“La necessità di limitare all’indispensabile gli spostamenti e le occasioni di assembramento ci costringono a malincuore per oggi, domani e per la ricorrenza dei defunti, a non consentire l’accesso al nostro Cimitero Comunale per pregare e rendere omaggio ai propri defunti.

Cercando di venire incontro alle esigenze delle persone di porgere, come d’abitudine, ai propri cari almeno un omaggio floreale consentiremo ai nostri Fioristi di recarsi quotidianamente presso il Luogo Sacro in nostra vece.

Ci saranno le dipendenti comunali, signora Donatella Bravo e signora Nuccia Palaia, disponibili, che garantiranno con ordine questo compito.

Le nostre scuse ed un sincero ringraziamento ai nostri cittadini per il grande senso di responsabilità che dimostrano in ogni occasione.

Sarà con l’impegno di tutti e l’aiuto del Signore che saremo in grado di superare anche questa seconda fase di sfida al coronavirus che rischia di presentarsi ancora più difficile”. Lo rende pubblico tramite un post su Facebook il sindaco Mario Amedeo Mormile.