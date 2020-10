Covid 19, Inarcassa: ‘Approvato stanziamento fondi, boccata d’ossigeno per ingegneri ed architetti’

“Finalmente una buona notizia per gli ingegneri e architetti iscritti ad Inarcassa. Le iniziative deliberate dal Comitato nazionale dei delegati degli ingegneri e architetti iscritti alla cassa di previdenza Inarcassa nelle sedute del 11 e 12 maggio riguardanti lo stanziamento di 100 milioni di euro, finalmente sono state approvate dai due ministeri vigilanti, quello del Mef (Economia e Finanze) e quello del Lavoro e Politiche Sociali. Si possono così mettere in atto tutte quelle misure di sostegno per l’esercizio della professione di ingegnere e architetto che, in questo momento drammatico sanitario ed economico, sta mettendo in crisi non solo le nostre professioni ma l’intero sistema produttivo e sociale del Paese. Questo provvedimento sarà attuato utilizzando soldi versati all’Inarcassa dagli stessi iscritti, circa 170.000, come atto di solidarietà verso una libera professione non sempre tenuta nella giusta considerazione da chi ha governato questo nostro Paese, aiutandoci a guardare il futuro con maggiore fiducia. Queste misure ci consentono di rtestituire vitalità alle nostre attività e soprattutto liquidità per ritornare ad investire nelle nostre professioni e sostenerle per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Finalmente si parte e prendono il via i finanziamenti a tasso d’interesse zero e il fondo di garanzia per chi non ha accesso al credito. Una boccata d’ossigeno vitale per non buttare la spugna della sconfitta” E’ quanto si comunica tramite una nota dei delegati Inarcassa degli ingegneri e degli architetti di Catanzaro e Crotone Salvatore Saccà, Caterina Zizzi, Robertro Federico e Carla Bisceglie.