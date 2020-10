Cse Filai: ‘La Regione dia sostegno al reddito ai tirocinanti danneggiati dall’emergenza Covid’

Una proposta per sostegno al reddito di persone svantaggiate anche in seguito alla sospensione dei tirocini in essere e di altri tirocini bloccati nella fase del loro avvio o della loro proroga, per effetto dei provvedimenti governativi ed istituzionali a causa della gravissima emergenza epidemiologica da Coronavirus. E ‘a petizione promossa dal segretario generale di Cse Filai Antonino Nasone. Ecco il testo della proposta

“I sottoscritti disoccupati di lungo corso ed ex percettori di mobilità in deroga e di ammortizzatori sociali, per i quali sono stati individuati e messi in campo, dalla Regione Calabria, specifici tirocini nei vari settori della pubblica amministrazione (Giustizia, Miur, Mibac, Enti Locali, etc..), finalizzati non solo alla formazione e alle politiche attive ma anche ad un minimo sostegno del reddito; essendo, purtroppo, tali Tirocini sospesi o bloccati nel loro avvio o nella loro proroga, a causa dell’epidemia da Coronavirus, con la presente, chiedono alla Regione Calabria un intervento mirato proprio a sostegno del loro reddito, all’insegna di una formula simile agli ammortizzatori sociali, potendo a tal proposito utilizzare gli strumenti straordinari economici previsti dal Governo nei vari Decreti di questi giorni, nonché i fondi straordinari comunitari e regionali. È del tutto comprensibile che i sottoscritti già stremati e vilipesi, rispetto alla percezione di una piccolissima indennità prevista per tirocini, adesso, con la sospensione e con il blocco dell’avvio o delle proroghe degli stessi, si trovano in una situazione a dir poco drammatica sotto tutti i punti di vista. Per evitare il tracollo totale di ogni singola famiglia e dell’economia calabrese, quindi, è quanto mai urgente ed opportuno un intervento immediato, unitario, da parte delle Istituzioni della Regione Calabria, per garantire non solo un adeguato sostentamento economico e sociale a migliaia di persone e di famiglie, ma anche per dimostrare la vicinanza e l’appoggio morale ed ideale nei confronti di cittadini calabresi che vivono oggettive difficoltà di vita quotidiana e che sono sulla soglia della povertà estrema.

È bene rammentare, peraltro, che la situazione pandemica si è ulteriormente aggravata e che le prospettive non sono per nulla rosee fin quando non sarà sconfitto definitivamente questo maledetto “nemico invisibile ” attraverso i vaccini e le cure specifiche. Questa “guerra indegna” ha aggravato i problemi e i disagi alle famiglie ed in particolar modo a tutti coloro che non hanno neppure un lavoro stabile e sicuro o sono completamente disperati come nel caso dei 7 mila tirocinanti calabresi.

Quindi si chiedono gli interventi urgenti e necessari per un ristoro economico adeguato e dignitoso e nel contempo la soluzione concreta della tematica occupazionale attraverso l’assunzione con contratto a tempo determinato per almeno 36 mesi, propedeutico per la futura Stabilizzazione nella pubblica amministrazione calabrese e nazionale. Si confida in un vero impegno corale dell’intero Consiglio regionale e di tutta l’attuale Giunta, ricordando che il 2 dicembre del 2019 è stato, peraltro, approvato all’unanimità dal precedente Consiglio Regionale uno specifico ordine del giorno che mirava proprio alla stabilizzazione di tutti i tirocinanti dei vari bacini calabresi”.

La proposta è indirizzata al presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonino Spirlì, all’assessore al Lavoro e Formazione Fausto Orsomarso, all’assessore Gianluca Gallo, al presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, all’ex presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, ai Consiglieri regionali.