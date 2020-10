La storia di Stefania racconta la buona sanità della Breast Unit del Pugliese

Quando la parola “emergenza” diventa il termine più usato nella vita di tutti i giorni, sentire o leggere storie a lieto fine è un conforto per l’anima. La storia di Stefania Gatto è la storia di buona sanità.

La signora ha, infatti, voluto ringraziare pubblicamente la struttura medica, agli infermieri ed a tutto il personale della Breast Unit dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.

“Ho avuto modo, nei giorni di degenza, di comprendere il valore del vostro lavoro e le grandi difficoltà che giornalmente dovete affrontare, andando ben oltre quello che è il vostro dovere professionale. In particolar modo vorrei ringraziare il dott. Salvatore Veltri per essere stato il mio “angelo custode” che ha vegliato su di me, operando con professionalità, amore e umanità, prodigandosi per alleviare i disagi della malattia sempre con il sorriso. Ringrazio immensamente il dottor Francesco Abbonante, carismatico leader, che coordina con grande entusiasmo la sua equipe ed il dottor Bernardo Bertucci che dietro la sua aria autorevole nasconde un grande e instancabile cuore”.”

“La vostra – continua Stefania – è l’umanità di chi ama il proprio lavoro e lo fa con il cuore, con l’empatia di chi considera il paziente non un numero, ma un essere umano con la sua dignità e la sua rispettabilità. In questo mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare personale qualificato e, in un momento in cui si sente parlare troppo spesso di malasanità, ho potuto, invece, constatare l’elevato livello di competenze professionali del vostro reparto. Vi auguro, anche se tra mille difficoltà, di continuare sempre, con l’entusiasmo che vi contraddistingue, a proseguire questa vostra missione pervasa di amore, umanità, professionalità e tanta gioia, che contribuiranno a portare sempre più in alto il nome della buona sanità calabrese”.