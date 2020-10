McDonald’s, non autorizzate le offerte presenti sulle locandine affisse in varie zone della città

Una locandina di colore rosso. Una “M” gialla, quasi inconfondibile. Ma, purtroppo, non vera. Perché le offerte presenti sulle locandine affisse in varie zone della città di Catanzaro non sono autorizzate dal sistema McDonald’s.

A farlo sapere è stessa direzione di McDonald’s Catanzaro-Lamezia Terme-Montepaone e Crotone: “In merito alle offerte presenti sulle locandine affisse in varie zone della città di Catanzaro siamo a precisare che non sono offerte autorizzate dal sistema McDonald’s, pertanto ci dissociamo da questa iniziativa e informiamo che non sono valide all’interno dei nostri ristoranti”.